Ter um fogão potente em casa é um luxo que não são todas as pessoas que conseguem ter. Afinal, além do alto custo, manter esse eletrodoméstico não é tarefa fácil.

Mas não se desanime! Há alternativas muito mais baratas e convenientes para turbinar o seu fogão, que pode estar ou não mais velho.

Hoje, vamos te ajudar a desentupir as chamas do fogão. Muita gente não sabe, mas essa pode ser a causa do enfraquecimento da sua potência.

Isso porque, as peças obstruídas, seja por sujeira ou gordura, acabam comprometendo o funcionamento de toda máquina, já que impedem a passagem do gás.

E, acredite se quiser, desentupir essas peças é muito mais simples do que imaginamos e não exige muito de você!

Este é o segredo para desentupir as chamas do fogão de forma fácil

Em primeiro lugar, é necessário ter papel alumínio, papel higiênico, tubo plástico, fita durex e uma agulha.

Assim, como primeiro passo, retire a boca do fogão. Em seguida, coloque o limpa alumínio e deixe agir por 10-15 minutos.

Depois, pegue o tubo plástico, coloque um pedaço de papel higiênico no tubo plástico e pegue a fita durex e cole o pedaço de uma maneira bem firme na ponta do tubo plástico.

Feito isso, posicione no buraco onde sai o gás, fazendo movimentos circulares.

Por fim, utilize a agulha para desentupir a boca do fogão;

Pronto, você acabou de deixar seu eletrodoméstico ainda mais potente. Legal, não é mesmo?

