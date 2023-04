Homem morre após carro perder o controle, sair da pista e bater em árvore, em Goiânia

Um motorista, de 50 anos, morreu após sofrer um acidente de trânsito no Residencial Solar Ville, em Goiânia. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (09).

O Portal 6 apurou que o homem dirigia um veículo branco tipo Ford Fiesta e estava próximo a avenida Leste/Oeste, em frente ao Residencial Porto Jacarandá, na Alameda Higino Pires Martins.

No entanto, por volta das 02h, ele acabou perdendo o controle do automóvel, saindo da pista e, posteriormente, se chocando com uma árvore que estava no local. Ele não resistiu e acabou falecendo.

A Polícia Militar (PM) e uma equipe da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) foram acionadas e compareceram no local. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve no lugar para a retirada do corpo.

O veículo da vítima foi removido da via e encaminhado até o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) para futuras perícias.