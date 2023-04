Jornalista de Anápolis transformou a depressão causada pela pandemia em arte e vai lançar livro

A jornalista Dayane Viana lançará livro inspirado no mundo pós-pandemia na próxima sexta-feira (14), às 18h30, na União Literária Anapolina (ULA). A partir das 19h até às 20h30, os presentes também terão acesso à uma sessão de autógrafos.

A Era das Máscaras – Poemas do Caos ao Belo surgiu como uma forma de organizar e exteriorizar sentimentos esmagadores decorrentes da crise que se instaurou mundialmente e interrompeu as vidas de milhões de pessoas.

A pandemia do Covid-19 fez com que a jornalista, que também é cantora, entrasse em depressão e encontrasse na poesia uma luz no fim do túnel.

Com isso, os textos do bloco de notas do celular se tornaram uma coletânea transformada em livro que será lançada na próxima semana. Na obra, a escritora discorre sobre os estragos que a Covid-19 causou no mundo, passando pela tristeza, dor, histórias de heróis e finalizando em aprendizados.

Dividido em cinco capítulos, para além do Covid-19, o livro trata de outras pandemias, como da varíola, peste bubônica, cólera e gripe suína. Também toca em assuntos como a ação dos profissionais da saúde, a ignorância e a importância da ciência, tudo em forma de poesia.