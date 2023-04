Motorista de aplicativo de Goiânia vira assunto na internet após desabafo triste sobre o trabalho

Um motorista de aplicativo postou um relato no TikTok sobre os valores pagos pela plataforma 99 POP. No vídeo, publicado na última quinta-feira (06), ele mostra o preço que seria pago para uma corrida de 26,5 km, com percurso para buscar o passageiro de 2,8 km.

Lucas, como é identificado, mostra que receberia apenas R$ 25,60 para realizar a viagem que, ao todo e sem imprevistos, levaria aproximadamente 40 minutos.

“Essa cena lamentável eu presenciei assim que entrei em Goiânia”, explica o motorista que atua também em São Paulo.

O goiano aponta que o aplicativo abaixou os valores pagos aos motoristas de automóvel, o que teria resultado na perda de profissionais interessados em participar da rede.

“Vocês vêm perdendo mercado não só em Goiânia, mas em todo o Brasil por conta dessas palhaçadas. Pagando menos de um real por quilômetro para o motorista”, afirma.

Nos comentários do vídeo, que já possui cerca de 14,6 mil visualizações, outros motoristas reforçam a situação precária.

“Um ano sem fazer viagens na 99 e a Uber está no mesmo caminho. Está quase sendo mais vantajoso trabalhar na padaria”, comentou um.

“Estou fazendo no máximo 50 reais por semana”, relatou um internauta.

Outro afirmou que “os motoristas teriam que se unir em todo o Brasil e criar um app. Só assim para melhorar”.

O Portal 6 entrou em contato com a 99 POP para questionar se a empresa gostaria de se manifestar sobre o tema e aguarda um retorno.