Entregadora toma atitude após chegar com encomenda e ficar ofendida com o que recebeu de gorjeta

Uma entregadora viralizou nas redes sociais após expor a situação de vivenciou com um cliente, por causa da gorjeta que ele teria oferecido. Mas o que mais chocou na internet foi a atitude que ela teve no confronto.

A mulher não identificada trabalha na tradicional plataforma estadunidense, DoorDash. Ela gravou o exato momento em que entrega a comida do homem e recebe US$ 8 (cerca de R$ 40) a mais.

Diante da indignação, a profissional o chama novamente e começa perguntando se ele acompanhou a viagem e percebeu de onde ela havia saído para fazer a entrega. “Acho que você não percebeu de onde eu vim, então eu preciso conversar com você”, disse.

Em resposta, o cliente questiona o porquê dela ter aceitado se era um local tão distante. A mulher replicou que o aplicativo não informa a distância antes de aceitar a viagem.

Por essa razão, em prol do “bem”, a trabalhadora achava justo que ele pagasse um valor maior pela longa entrega. No entanto, o homem não concordou e a discussão foi instaurada. “Vou levar a comida de volta”, avisou a entregadora, que saiu com a embalagem.

Nos comentários, as opiniões foram divididas entre os internautas. Houve quem entendeu o lado dela, pois o serviço realmente não paga tão bem. No entanto, inúmeros discordaram, principalmente devido à hostilidade dela.

“Os motoristas conhecem a quilometragem, o pagamento, o pedido, o endereço de entrega… tudo antes da entrega. Se você aceita, com gorjeta ou não, depende de você”, disse um homem.

Pagou caro

Depois do caso viralizar, o porta-voz da empresa DoorDash se pronunciou, explicando o que aconteceu com a motorista.

“Qualquer comportamento que viole esta política de tolerância zero é motivo de desativação, e a mulher envolvida foi removida da nossa plataforma”, disse em nota.

“Temos estado em contato com o cliente para lhe oferecer suporte e lamentamos sinceramente que este incidente não tenha sido a experiência que nos esforçamos para proporcionar todos os dias”, confirmou.