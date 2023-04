Saiba as diferenças entre as vacinas contra a gripe da rede pública e privada

A 25ª vacinação contra a gripe teve início na cidade de Anápolis nesta quarta-feira (05). Todas as unidades de saúde do município já tem o imunizante disponível. Entretanto é natural que surjam dúvidas acerca das diferenças entre os produtos ofertados nas redes privada e pública.

O infectologista Marcelo Daher explicou ao Portal 6 as principais diferenças entre as duas modalidades. Em primeiro lugar, a rede pública deve sempre fornecer a medicação para os grupos prioritários, algo que não existe na particular.

Ainda, enquanto os imunizantes ofertados pelo Estado são trivalentes, isto é, protegem contra três tipos da doença, os comercializados em clínicas são tetravalentes, para quatro tipos de doença.

Entretanto, o médico ressalva que isso não torna uma vacina mais eficaz do que a outra, pois isso depende de fatores externos. No caso, da circulação desse quarto tipo viral.

Além disso, Daher afirma que a população deve se vacinar anualmente, com a cepa do ano. Mesmo que o indivíduo tenha tomado a vacina em dezembro do ano passado, o ideal é se proteger novamente, tendo em vista as constantes mutações do vírus.

O infectologista ainda recomenda que idosos, pacientes com doenças hepáticas, HIV e aqueles que fazem uso de imunossupressores optem pela nova vacina Efluelda. Ele explica que este novo modelo conta com quatro vezes mais antígenos do que a comum, tendo uma potência maior com grupos vulneráveis.