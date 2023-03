Idosos de Anápolis poderão contar com vacina mais potente contra a gripe

Até o fim deste mês, Anápolis deverá receber uma vacina mais poderosa contra a gripe, que será destinada especificamente para idosos acima de 60 anos, além de determinados tipos de pacientes imunossuprimidos.

Ao Portal 6, o infectologista Marcelo Daher revelou que o imunizante denominado como Efluelda é novo no mercado e será trazido para o Brasil pelo laboratório Safoni. No entanto, ele será ofertado somente na rede particular.

O médico explica que a vacina conta com quatro vezes mais antígenos do que a comum, fato este que faz com que tenha uma potência maior principalmente para os grupos mais vulneráveis.

“Nós estamos falando de uma vacina que tem quatro vezes mais quantidade de antígenos, indicada para pessoas acima de 60 anos e pessoas com alguma doença que cause uma imunodepressão”, pontuou.

Assim, além dos idosos, o medicamento também será voltado para pacientes com doenças hepáticas, HIV e aqueles que fazem uso de imunossupressores.

“Essas pessoas normalmente respondem de uma maneira pior, ou de maneira inferior, produzem menos anticorpos das vacinas. E muitas vezes esses anticorpos desaparecem com uma maior rapidez, aí para isso se criou essa vacina, que é mais imunogênica, tem mais antígenos. Então, isso faz com que os anticorpos sejam formados em maior número e maior robustez, duram mais tempo”, explicou o infectologista.

Por se tratar de um tipo específico e mais potente, a expectativa é de que a vacina seja comercializada com um valor mais alto, podendo custar até R$ 300.