Temporal que caiu sobre Anápolis deixou novos rastros de destruição por toda a cidade; veja os vídeos

Aos poucos moradores começam a contabilizar os prejuízos gerados pela chuva que caiu fortemente em Anápolis nessa tarde de segunda-feira (10). Os níveis de estragos variam desde a tomada de água por completo de comércios localizados na Avenida Amazílio Lino, carros danificados com queda parcial de árvore e até mesmo o sentimento de impotência de motoristas que sentiram medo do carro ficar à deriva.

A chuva teve início de forma abrupta por volta de 14h, no entanto, rapidamente tomou forma e começou a causar prejuízos por diversas regiões do município.

Na Rua Miguel Torres, próximo ao Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, uma calçada não aguentou a força da água e acabou cedendo. Além disso, uma parte do muro da instituição de ensino foi derrubado.

Também nas proximidades, no cruzamento da Rua Álvaro Réis com a Martinho de Oliveira, o asfalto foi destruído, formando uma cratera na via.

A forte tempestade pegou em cheio os motoristas que trafegavam pela cidade. Para se ter uma ideia, no Viviam Parque, uma árvore caiu em cima de um veículo que estava estacionado.

Para mais, uma mulher precisou pedir socorro ao Corpo de Bombeiros após ficar ilhada dentro do automóvel com os dois filhos e a mãe.

Logo que a corporação chegou ao endereço, identificou que o carro havia ficado travado em uma lasca do asfalto que se soltou, não conseguindo assim sair do lugar. Foi necessário empurrar o veículo para retirá-lo do meio da enxurrada.

Diante da situação de completa destruição em diversos pontos da cidade, o trânsito acabou também sendo afetado, causando lentidão e engarrafamentos em locais como a Avenida Brasil e a Avenida Universitária.