Diocese de Anápolis irá celebrar tríduo em comemoração aos 25 anos de episcopado do bispo Dom João Wilk

A Diocese de Anápolis renderá graças ao bispo Diocesano Dom João Wilk, em virtude dos 25 anos de episcopado que ele completa. A celebração se dará em forma de um tríduo nos dias 12, 13 e 14 de Anápolis.

O início das homenagens, nesta quarta-feira (12), será uma Missa na Paróquia São Benedito, em Nerópolis. O evento será presidido pelo bispo Dom Justino, da Arquidiocese de Goiânia, com o tema “O sacerdócio Comum e ministerial”.

Dando sequência, a próxima celebração será celebrada na Paróquia São Francisco de Assis na quinta-feira (13). O bispo auxiliar da Diocese de Campo Grande (MS), Dom Mariano, ministrará a Santa Missa, abordando o tema: “O Munus profético”.

No dia 15, último do tríduo, a Missa será celebrada também em Anápolis, no Santuário Santo Antônio. Com o tema “Munus real”, Dom Waldemar, bispo de Luziânia, celebrará a Missa de encerramento, também às 19h30.

Durante as festividades, todos os padres da Diocese, autoridades civis e eclesiásticas, além de convidados especiais, movimentos e pastorais da comunidade de Anápolis estarão presentes.