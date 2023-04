Personal trainer é preso após agredir ex-namorada em academia de Goiânia

Nesta terça-feira (11), a Polícia Civil (PC) efetuou a prisão de Douglas Ferreira da Costa, personal trainer flagrado agredindo a ex-namorada em uma academia de Goiânia. A ação ocorreu em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido após denúncia.

O caso ocorreu no dia 31 de março e câmeras de segurança do local, onde ambos trabalhavam, registraram o momento exato em que o homem agrediu Raíssa Brandão com um soco no peito e posteriormente, ainda apertou os olhos dela.

Na mesma data, Douglas foi ao estacionamento da academia e destruiu o carro da ex. Ao deixar a cena do crime, ainda teria ido até a residência dela para pedir que não o denunciasse, tentando um acordo para se safar.

Segundo a polícia, a situação teria sido motivado por ciúmes, após o ex-companheiro perceber uma troca de mensagens entre a vítima e um outro ex-namorado.

Raíssa, que também é personal, alegou que esta não é a primeira vez que isso ocorre. Acontece que eles mantiveram o relacionamento por cerca de três meses, período este em que ele teria se mostrado possessivo e controlador.

No dia 29 de março, Douglas já tinha ameaçado a ex, afirmando que ela não tinha o direito de terminar e que caso o fizesse, iria passar com um carro em cima dela.

Após as agressões sofridas, a vítima procurou a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) e entrou com um pedido de medida protetiva.

Diante das provas, o homem foi preso e, se condenado, poderá responder pelos crimes de dano, lesão corporal, injúria e ameaça. O personal também já tinha passagem por episódios de violência doméstica e familiar.