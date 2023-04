Conheça a casa flutuante “Faroeste Caboclo”, opção ideal para curtir as férias

Para aqueles que buscam um cantinho mais reservado para relaxar e sair da rotina, o House Boat “Faroeste Caboclo”, uma charmosa casa flutuante ancorada no belíssimo Lago Paranoá, em Brasília, pode ser uma opção perfeita.

Trata-se de uma embarcação totalmente autônoma, na qual é possível fazer churrasco, praticar pescaria e até mesmo nadar no lago ao longo do dia. Após aproveitar o pôr do sol alaranjado, ainda sobra tempo para aquele jantar à luz das estrelas enquanto se acende uma fogueira para aquecer a noite.

O House Boat está equipado com dormitório, banheiro privativo, cozinha compacta, estação de trabalho e deck com área de estar e espreguiçadeiras.

A hospedagem ainda fornece dois caiaques e um bote de alumínio, para que os turistas possam usufruir ao máximo da experiência.

A casa flutuante fica ancorada dentro da Marina Brasília Motonautica Clube, amarrada na extremidade de um píer. O espaço conta com portaria 24h e estacionamento interno ao lado da ancoragem.

As reservas podem ser realizadas por meio do site Airbnb, bastando apenas procurar pelo nome da acomodação.