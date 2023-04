Festa de casamento pode não acontecer após exigência que a noiva fez aos convidados

Uma noiva tem dividido opiniões na internet após informar qual a decisão que tomou para o dia do casamento e como os convidados estão reagindo negativamente com o assunto.

Sem se identificar, a mulher contou no Reddit que está programando o evento há muitos meses e, desde o anúncio, informou que não seria permitido a entrada de crianças na ocasião, pois seria exclusivamente para adultos.

Tudo estava correndo bem até a cunhada da protagonista informar que, como havia dado à luz há semanas, não poderia comparecer ao casamento se não pudesse levar o filho recém-nascido.

“Deixamos claro desde o início que não queremos crianças em nosso casamento, pois queremos que seja apenas para adultos. Comunicamos isso a todos os nossos convidados, incluindo minha cunhada , mas ela está recuando e dizendo que não pode deixar seu recém-nascido em casa”, disse no fórum.

“Entendo que ela é uma mãe nova e que pode ser difícil deixar seu bebê, mas sinto que ela não está sendo razoável. Este é o nosso dia especial e planejamos para que seja de uma certa maneira. Não é justo para ela entrar e interromper isso”, desabafou.

“Tentei explicar isso a ela, mas ela ficou muito chateada e me acusou de não me importar com ela ou com o bebê. Ela até ameaçou não ir ao casamento se não permitirmos o bebê. Estou começando a sentir que talvez esteja sendo muito dura, mas, ao mesmo tempo, não quero comprometer o que planejamos”, concluiu.

Além do mais, agora a noiva teme que outros convidados achem ruim a proibição e acabem faltando ao casamento, que é o grande sonho da autora da publicação.

Reação

Nos comentários, os usuários ficaram divididos. Enquanto uns tentaram dar alternativas para a confusão, outros apontaram que ela estaria sendo totalmente inflexível e radical.

“Se para você for tranquilo a ausência da cunhada por causa de um bebê recém-nascido, então está tudo bem. Mas você é uma pessoa egoísta!”, disse um internauta.

“Abra uma exceção para ela, acomode a criança em um espaço apropriado e evite maiores transtornos com alguém que você tem tanta consideração”, sugeriu outro.