Mulher descobre que o homem que ela ficou era comprometido e faz o que poucas teriam coragem

Uma mulher descobriu da pior forma que o homem com quem estava saindo era noivo de outra pessoa e teve uma atitude surpreendentemente corajosa. O caso viralizou no TikTok.

Identificada como Katelyn, ela contou em um vídeo que estava conhecendo Jonathan e que, aparentemente, eles estavam muito bem. Até que a máscara do traidor caiu.

Segundo a mulher, eles teriam saído para um encontro quando percebeu que o celular dele não parava de tocar. Em determinado momento, ela conseguiu ler na barra de notificações um nome feminino, iniciado com a letra V, e alguns emojis de coração juntos.

Katelyn contou que esse contato enviou uma série de mensagens. Logo, foi possível entender que se tratava de uma traição e isso a deixou completamente desconfortável.

Ao questionar o pretendente, ele recusou de imediato e alegou que era somente um amigo. Depois, ela foi embora e iniciou uma força-tarefa para encontrar a vítima traída e contar tudo.

No TikTok, Katelyn postou o vídeo dizendo “se você é de Salt Lake City, Utah, e seu nome começa com um V e você está namorando um cara ou é casada com um cara chamado Jonathan, ele está te traindo e eu só saí com ele”.

Posteriormente, a mulher encontrou um grupo no Facebook, chamado “Estamos namorando a mesma pessoa”. Lá, ela achou a possível V e revelou que Jonathan já havia saído com ela.

A vítima, bastante chateada e brava, explicou que já havia sido traída no passado e que suspeitava que isso estava acontecendo novamente. Com gratidão, a agradeceu e prometeu pôr um fim no caso.

Nos comentários, milhares de internautas ficaram impressionados com a determinação de Katelyn em desmascarar o mentiroso e ajudar a outra. “Se todas as mulheres fossem como você, haveria menos mentirosos no mundo. Parabéns!”, disse uma pessoa.

Veja!