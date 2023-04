Alerta importante para todos que têm carteira de motorista no Brasil

Os motoristas no Brasil devem ficar atentos a partir de agora. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) alterou as regras para todos aqueles que possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no país.

As mudanças começaram a valer a partir de 2023 e fazem parte da Lei 14.071/2020. As alterações contemplam os condutores de diferentes idades e trazem novas normas de trânsito como o prazo de validade da CNH e a quantidade de pontos para suspensão do direito de dirigir.

Uma das novas medidas é que a carteira de habilitação terá, agora, validade de dez anos para motoristas com menos de 50 anos.

Para aquelas pessoas com idade entre 50 e 70 anos com carteira de motorista ainda vigente, a renovação exigida para a CNH será, com a alteração, de cinco anos.

Já no caso dos condutores com idade igual ou superior a 70 anos, a validade será um pouco mais curta que as demais, sendo ela de apenas três anos.

Vale lembrar que, a partir de agora, o exame terá duração de 40 minutos e incluirá novos itens, como baliza em rua com aclive, baliza em rua com declive e estacionamento em vaga diagonal. Além disso, será obrigatório o uso do cinto de segurança pelo examinador e pelo candidato.

Outra mudança importante é que será possível suspender a CNH por pontos a qualquer momento, desde que o motorista atinja 20 pontos em um período de 12 meses, sendo duas ou mais infrações gravíssimas; 30 pontos sendo uma infração gravíssima e 40 pontos sem nenhuma infração.

É importante ressaltar que a suspensão da carteira de habilitação dos motoristas será imediata em casos de excesso de velocidade acima de 50% da máxima permitida. Então, é importante ficar atento!

