Mensagem importante do Governo Federal para quem recebe Bolsa Família

O Governo Federal emitiu uma mensagem importante para os beneficiários do Bolsa Família – programa de transferência direta de renda que visa ajudar famílias que estejam em situação de pobreza e de extrema pobreza.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ao todo, 1,2 milhão de benefícios de pessoas cadastradas como famílias unipessoais serão bloqueados ainda nesta quarta-feira (13).

Além desses, de acordo com o órgão federal, também serão cancelados cerca de 125 mil cadastros, uma vez que essas famílias não apresentam mais os perfis exigidos para participar do programa ou deixaram de sacar o dinheiro há mais de seis meses.

Segundo o Ministério, todas as pessoas que tiverem o benefício bloqueado irão receber uma mensagem no celular ou poderão ter acesso a informação por meio do aplicativo do Bolsa Família, assim como pelo próprio extrato bancário. No entanto, é importante ressaltar que essas pessoas terão 60 dias para regularizar a situação, caso seja o caso.

Nos últimos dias, o Governo Federal tem realizado uma revisão em massa nos cadastros das pessoas que entraram entre maio e outubro. Ao todo, estão sendo revisados mais de 6 milhões de cadastros.

Para se ter uma ideia, só no início do ano de 2023, 1,5 milhão de pessoas tiveram o benefício do Bolsa Família cancelado devido a uma incompatibilidade na renda que é exigida pela projeto.

Desse total, os técnicos da pasta identificaram, por exemplo, 7 mil pessoas que requisitaram o benefício, mas tinham renda superior a R$ 6.500 por mês. Na regra, podem solicitar a entrada no programa apenas famílias que tenham renda em até R$ 218 por pessoa.