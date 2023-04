Embora muita gente aguarde ansiosamente pela chegada da aposentadoria, algumas pessoas ainda desconhecem os benefícios e direitos que quem já se aposentou tem.

Ao chegar nesta fase, é preciso que os beneficiários tenham consciência de todos os seus direitos para que não sejam ludibriados e possam aproveitar todos os benefícios.

Então, leia a matéria até o final e saiba quais são os direitos que quem já se aposentou tem e pode não saber.

6 benefícios que quem já se aposentou tem direito e pode não saber

1. Isenção de impostos

Os aposentados têm isenção de impostos em alguns casos. Impostos como Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) podem ser isentados ou terem descontos para essa população.

2. Saque FGTS

Outro direito que quem já se aposentou tem é o de sacar todo o dinheiro que está presente no Fundo de Garantia. Caso você continue trabalhando na mesma empresa, será possível realizar o saque mês a mês. No entanto, se você mudar de empresa, o saque volta a seguir as regras normais.

3. Descontos em produtos e serviços

Os aposentados têm descontos em produtos e serviços em alguns estabelecimentos comerciais. Esses descontos podem ser em restaurantes, cinemas, lojas, entre outros.

4. Prioridade no atendimento

Todos os aposentados têm direito a atendimento prioritário em estabelecimentos comerciais e serviços públicos, como hospitais e bancos. Essa prioridade é garantida por lei e visa facilitar a vida dessa população.

5. Prioridade de restituição no imposto de renda

Se você é aposentado, você têm prioridade na restituição do Imposto de Renda, segundo as regras da Receita Federal. A restituição prioriza as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

6. Revisão da aposentadoria antes dos 10 anos

Por fim, quem já garantiu a aposentadoria poderá revisar o seu benefício e, assim, aumentar o valor que recebe, além de todos os atrasos gerados pelo aumento na renda.

