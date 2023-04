Caiado afirma que Dom João Wilk é referência para políticos: “responsabilidade com o dinheiro público e com as pessoas”

Diversas autoridades religiosas e políticas se uniram para prestigiar os 25 anos de episcopado do bispo da Diocese de Anápolis, Dom João Wilk, neste sábado (15). Entre os presentes na missa, realizada na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, estava o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB).

Caiado afirmou ser seguidor do bispo, que é responsável pela atuação de 61 paróquias localizadas em 19 municípios goianos, e disse que Dom João Wilk é referência para ocupantes de cargos públicos, “que devem ter responsabilidade com o dinheiro público e com as pessoas mais humildes e carentes. Que a gente possa respaldá-las para que tenham oportunidade”.

O governador também afirmou que as ações do bispo são “um exemplo de amor ao próximo e solidariedade”.

Em discurso, o líder religioso agradeceu pelos anos de ordenação e ainda ressaltou a importância de transmitir valores às crianças.

“Se elas não receberam de nós sabedoria, a fé em Deus, o amor da família e outros valores cristãos, a nossa vida não valeu nada. Nossa tarefa é transmitir a fé, família, amor e alegria. Assim o mundo vai se renovar e a humanidade toda”.

Em tempo

Dom João Wilk nasceu na Polônia, mas reside no Brasil desde os 27 anos, tendo já trabalhado em igrejas no Distrito Federal e nas cidades do entorno. Em 1998, foi ordenado bispo diocesano de Formosa e, em 2004, de Anápolis.

Por conta do trabalho social e religioso realizado ao longo da vida, o bispo recebeu o título de cidadão goiano da Assembleia Legislativa.