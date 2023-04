Criança que teve rosto desfigurado após ser agredida pela mãe e a madrasta recebe alta, em Goiânia

Agredida em março deste ano pela mãe e a madrasta, em Morrinhos, a menina de 04 anos, que teve o rosto desfigurado, recebeu alta do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), na sexta-feira (14).

A informação foi dada pela tia da criança, que afirmou também que agora a garotinha está “sob os cuidados da família”. As suspeitas foram indiciadas pelo crime e estão presas.

Por conta das lesões, a pequena teve que realizar um procedimento cirúrgico no dia 31 de março, com o intuito de reparar fraturas nos antebraços.

Após chegar ao HUGOL, a criança ficou internada por sete dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo transferida para a enfermaria no dia 04 de abril.

De acordo com O Popular, a menina está com a família de criação, que detém a guarda provisória. No entanto, o pedido de guarda permanente deve ser feito posteriormente.