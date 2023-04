Policiais flagram motorista arrastando cachorro e recebem desculpa absurda

Um caso registrado na sexta-feira (14) está causando revolta nas redes sociais. É que um motorista foi flagrado por policiais enquanto arrastava um cachorro pela coleira.

Conforme apurado pelo Portal 6, o sujeito, de 52 anos, afirmou aos agentes que o animal tinha desaparecido há cerca de três semanas.

O dono do bichinho teria encontrado o cão bastante debilitado, sujo e “fedendo a carniça”. Por conta disso, ele teria decido colocar uma coleira no cachorrinho e conduziu o veículo com ele do lado de fora.

Após conversar com os policiais, o homem foi orientado a colocar o animal dentro do carro para levar para casa e dar banho e comida para ele.

Em seguida, o tutor foi levado para a Delegacia da Polícia Civil (PC) de Porangatu para prestar esclarecimentos.