Shopping na Grande Goiânia prepara sorteio para os fãs da dupla Jorge e Mateus

O Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, preparou um sorteio especial para os fãs da dupla Jorge e Mateus, que completa 18 anos de carreira em 2023.

Acontece que no dia 07 de maio está marcado o show de abertura da turnê “Jorge e Mateus Único”, que será realizado no estacionamento do Estádio Serra Dourada.

Então, para celebrar a data e presentear os fãs da dupla, o centro comercial vai sortear 150 pares de ingresso para a área frontstage do evento.

Os interessados em participar da promoção devem comprar a partir de R$ 300 e cadastrar os cupons fiscais a partir do aplicativo do shopping.

Após este primeiro passo, é necessário se dirigir ao balcão de atendimento instalado em frente a Casas Bahia, no piso térreo, e girar a roleta.

Podem concorrer aos ingressos quaisquer compras realizadas entre os dias 14 e 30 de abril. No entanto, a roleta só estará disponível nos seguintes dias: 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30, deste mês.

Além de Jorge e Mateus, o evento ainda contará com shows das duplas Clayton e Romário, João Bosco e Vinícius e César Menotti e Fabiano, além do DJ goiano Alok.