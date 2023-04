Quando uma mulher está conversando com um homem, ela tende a agir um pouco por impulso, cometendo alguns erros.

Essas tais falhas podem ser um verdadeiro terror para o relacionamento não deslanchar.

6 erros que uma mulher não pode cometer quando está conversando com um homem:

1. Se emocionar

Começando nossa lista, é um problema muito grande quando a mulher se empolga em apenas algumas trocas de mensagens no celular.

Isso acaba deixando os sentimentos desproporcionais, afastando os homens.

2. Mudar o seu jeito por ele

É um tremendo erro mudar o seu jeito para se encaixar no mundo daquele cara que se está trocando mensagens.

Acredite: isso não vai fazer ele ficar mais interessado em você, aliás, vai mexer muito mais com sua autoestima, já que você vai estar mudando seus gostos apenas para agradar o outro.

3. Pressionar o cara

Não é nada legal pressionar um homem por mensagens, afim de fazer surgir um match entre vocês.

Por exemplo, ficar insistindo para se verem mais vezes, falar o tempo todo sobre vocês dois ou tentar forçar um sentimento que não existe do outro lado.

4. Mandar muitas mensagens

Seja homem ou mulher, ninguém quer ter no celular uma pessoa que fique mandando mil e uma mensagens, não é mesmo?

É por isso que as mulheres devem ter cautela ao falar com os homens para não encher o WhatsApp dele com muitas mensagens.

4. Se humilhar

É óbvio que se humilhar não vai garantir um bom flerte com um homem.

Basicamente, esse erro aqui é cometido por aquelas solteiras extremamente desesperadas que acabam não se valorizando, suplicando para ter atenção do boy.

6. Agir por impulso

Por fim, agir por impulso é um grande erro, já que faz as mulheres apostarem suas expectativas nos homens, sem nem conhecê-los direito.

Sendo assim, ela pode acabar se embaraçando em um tipo de gente que não vale a pena ter um mínimo de envolvimento se quer.

