Jovem vai parar na UTI após tomar bebida misteriosa na máquina

O que era para ser um ato de matar a sede, acabou virando um pesadelo de 36 horas

Magno Oliver - 15 de maio de 2024

(Foto: Reprodução / Facebook)

O que era para ser uma simples saciada na sede, acabou se tornando um pesadelo terrível para a vida de uma mulher de 21 anos.

Ela acabou sendo internada em estado grave no hospital depois de beber um copo de café no aeroporto Son Sant Joan, em Maiorca, na Espanha.

E, depois disso, coisas inesperadas começaram a acontecer com o seu corpo. Ela ficou em estado de pânico por conta de uma simples bebida.

Jovem vai parar na UTI após tomar bebida misteriosa na máquina

De acordo com informações do jornal espanhol Última Hora, a bebida foi adquirida em uma máquina automática de bebidas localizada nas dependências do aeroporto.

Ao retirar seu pedido, ela tomou o primeiro gole e sentiu um gosto estranho, quando, de repente, se deparou com a presença de insetos vivo dentro do copo.

Assim que ingeriu um pouco da bebida, imediatamente seu organismo sofreu um tipo de reação alérgica e ela começou a passar mal, destacou o jornal.

Ela que é funcionária de uma companhia aérea do aeroporto começou a ficar com o corpo inchado e sentiu sua garganta fechar, fazendo com ela ficasse com extrema dificuldade para respirar. Pediu ajuda aos colegas de trabalho.

Em seguida, ela foi levada para o hospital, onde ficou internada na UTI por 36 horas, segundo o boletim médico.

A família da funcionária da companhia aérea do aeroporto abriu queixa-crime na polícia. De acordo com a denúncia, a máquina estava em estado de má conservação e já havia sido desativada.

De acordo com relatório divulgado pelo jornal, a presença de insetos na xícara de café poderia ser um possível crime contra a saúde pública, devido às lesões causadas.

