Casamento quase é arruinado após madrinha provocar confusão com convidada de luto

Uma convidada decidiu falar na internet como foi enfrentar uma série de problemas no casamento da amiga e, por pouco, não ver o evento ser arruinado por conta de uma madrinha. O caso impressionou os internautas.

Sem se identificar, a mulher começou contando que a noiva seria uma amiga de longa data e, por isso, topou comparecer ao casamento dela, em outro país. No entanto, ela não seria madrinha na ocasião.

“Foi uma viagem de uma semana, onde começamos celebrando a despedida de solteira dela e terminamos no casamento. Para isso, levei comigo um vestido próprio para o casamento e roupas para as demais atividades que faríamos”, disse.

Durante a viagem, a convidada recebeu uma ligação informando que uma tia próxima teria falecido, mas que o velório seria quando ela retornasse. A orientação foi para que ela continuasse no país e concluísse o evento.

“Como não queria causar uma cena, e eu estava de luto, conversei sozinha com a noiva e expliquei a situação, avisando que ao longo do dia precisaria sair para conversar ao telefone com minha mãe por um momento. Ela foi um doce e me deu todo suporte possível”, revelou.

No entanto, para piorar ainda mais a situação da convidada, uma madrinha decidiu questionar todas as atitudes da mulher, com indiretas e fala hostis.

“Ela começou a fazer comentários passivo-agressivos sobre ‘sair no meio de uma atividade’ para ficar ao telefone. Eu apenas ignorei porque não queria causar uma confusão e a noiva, que é quem importa, estava ciente de tudo”.

A gota d’água foi quando a madrinha descobriu que o vestido da mulher teria a cor semelhante à paleta que ela usaria. “Assim que me viu, a madrinha começou a me criticar por estar usando um vestido ‘igual ao delas’”, relembrou.

“Ela ficou me criticando durante todo o casamento. Não sei por qual motivo ela cismou comigo, mas estou feliz que eu ignorei todas as suas tentativas de causar”, finalizou.

Para os internautas isso diz exatamente sobre o caráter da outra mulher e deixa explícito o quando ela está amarga e insegura com tudo. “Não se abale por isso! Foque no seu processo, essa fase pode estar sendo muito difícil”, recomendou um usuário.

“Que mulher à toa! E que bom que a noiva esteve do seu lado! Imagino o quanto isso possa ter sido desconfortável”, comentou outro.