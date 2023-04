Condomínio de luxo em Formosa oferece experiência de férias todos os dias

Formosa, conhecido como “Berço das águas” por oferecer cachoeiras, cavernas e grutas deslumbrantes, se tornou um município chamativo no setor de investimentos imobiliários.

Para além da beleza natural, cada vez mais pessoas se interessam por um condomínio de luxo que promete uma experiência de férias do conforto de casa.

O Diamond Ville é um empreendimento que ganhou relevância ao acompanhar a tendência do mercado imobiliário de busca por lares que se parecem resorts.

Localizado a 80 quilômetros de Brasília, o condomínio se destaca pela preservação da mata nativa do Cerrado, assim como pelas inovações tecnológicas.

Como resultado, o Diamond Ville ganhou um certificado Start City, programa que busca promover avanços nesse setor.

São cerca de 30 mil m² de área verde, lotes de 400 a 800 m² privativos e segurança eletrônica de ponta para garantir o máximo conforto.

Diversão

O que diferencia esse home resort dos demais são os espaços tematizados, que promovem uma experiência inesquecível para a família toda.

Para os adultos, o condomínio oferece campo de golfe, futebol society, quadra de beach tennis, de tênis de saibro e vôlei de areia.

Para as crianças, há um castelo mágico para transportá-los ao universo de fantasia de príncipes e princesas.

O Diamond Ville ainda possui o espaço Harmony, que oferece praia artificial, salão de festas, bares, salas de jogos, roda de fogo e espaço gourmet.

A região ficará ainda mais atraente com a construção do Quinto Elemento Shopping, com uma arquitetura inovadora que permite acesso à uma academia, escola bilíngue, supermercado, lojas de grife e mais áreas de entretenimento.