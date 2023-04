Em reforma, abrigo de Anápolis precisa de doações para continuar cuidando de idosos

A reforma do Abrigo Monte Sinai, no Industrial Munir Calixto, em Anápolis, segue sendo realizada para oferecer maior qualidade de vida aos idosos residentes no local.

Parte dos recursos para as obras foi obtido após um acordo do Ministério Público de Goiás (MPGO) com uma rede de combustíveis, após a assinatura de um termo de ajustamento de conduta (TAC) promovido pela 5ª Promotoria de Justiça (PJ) do município.

Titular da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI), o delegado Manoel Vanderic é um dos mais atuantes para levantar fundos para as obras do abrigo e iniciou uma campanha nas redes sociais.

Ao Portal 6, Vanderic destacou que o dinheiro vindo do Ministério Público é importante para iniciar as obras, mas que elas só podem ser concluídas com a ajuda da população.

“O Ministério Público encaminhou uma verba que alavanca e permite iniciar as obras, mas a gente só vai conseguir terminar se a população doar”, disse.

Por meio das redes sociais, Vanderic divulga o que está sendo feito no local e as formas que a população pode colaborar.

“Nós estamos precisando de areia, cimento, tijolo e brita. As doações podem ser feitas pelo Pix 36.975.233/0001-57. O telefone para contato é o (62) 9 8140-4041”.

Responsável pela DEAI, Vanderic tem uma relação muito próxima com o abrigo Monte Sinai. A convivência dele com os idosos já tem mais de uma década.

“Minha relação com o abrigo começou com o meu trabalho na Delegacia do Idoso. Ela começou em 2011 e eu conheci a Patrícia, que era a diretora do abrigo. Ela é o coração do Monte Sinai, é impossível falar do abrigo sem falar da Patrícia,”, afirmou.

No decorrer dos anos, Vanderic encaminhou diversos idosos para o local, sendo que muitos foram resgatados de várias situações de vulnerabilidade.

“Eu conheço quase todos que estão lá e que foram por intermédio da delegacia. Você cria um vínculo muito forte. Você resgatar um idoso de uma situação de violência, de vulnerabilidade extrema, não tem como não formar um vínculo”, destaca.