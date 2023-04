Esses são tipos de serviços que você nem imagina que podem ser contratados em Goiânia

Como diz o ditado: “se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé”. A expressão popular ganhou força entre os empreendedores goianos que decidiram seguir à risca o pensamento ao inserirem um novo formato na prestação de serviços: os deliverys.

A modalidade, que alcançou o auge durante o isolamento social proveniente da pandemia da Covid-19, ganhou uma nova faceta nos últimos tempos e tem seduzido os consumidores que buscam mais praticidade e comodidade para a realização de serviços.

Indo além das tradicionais entregas de produtos alimentícios, um dos segmentos que embarcou na ‘onda’ foi a Dog Goiânia.

O comércio funciona como uma espécie de ‘pet-móvel’, com uma van que vai até a residência da pessoa e oferece serviços como banhos e tosas. Além disso, a empresa também disponibiliza atendimento veterinário a domicílio, com exames e vacinas.

Uma outra opção ‘fora da caixinha’ e que tem feito sucesso na capital é a ‘lavanderia de tênis’ da empresa Select Shoes.

O comércio não possui loja física e atende por meio do número de WhatsApp (62) 98127-6565. Ao selecionar o calçado que deseja lavar, um colaborador vai até a residência do cliente, coleta o item e, em poucos dias, devolve o produto limpo.

Além de calçados, o estabelecimento também recebe bolsas e bonés e realiza reparos, customização e restauração desses produtos. O comércio atende em Goiânia e Aparecida, e funciona de segunda à sábado, das 09h até às 19h.

A borracharia móvel, Borracharia J.A.I, é uma mão na roda para quem não tem a prática de trocar um pneu ou, simplesmente, quer resolver o problema de imediato. Na prática, o borracheiro se desloca até o endereço onde o carro está e o pneu é consertado.

Com atendimento 24h e, surpreenda-se, também a domicílio, o estabelecimento também realiza troca de óleo e de pastilhas de freio, revenda de pneus, balanceamento, entre outros.

Ainda dentro do segmento de veículos, há também a opção de recorrer a uma lavagem automotiva sem que seja preciso sair de ‘casa’ para isso.

A empresa “Lavajato VIP Móvel” funciona também com em uma espécie de van que vai até a residência do cliente para oferecer serviços de higienização no automóvel. A solicitação do serviço deve ser realizada por meio do número de WhatsApp (62) 98304-5012.