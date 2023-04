Morte de empresário em grave acidente em Goiânia gera forte comoção nas redes sociais

Diversos amigos, familiares e conhecidos expressaram comoção pela morte de Adriano Batista Almeida, através das redes sociais. Ele sofreu um acidente de carro neste sábado (15), em Goiânia, no qual chocou-se contra um caminhão guincho e veio a óbito no local.

Aos 37 anos, a vítima tinha uma história de superação, e parentes relataram o começo como vendedor de salgados e a posterior conquista do próprio negócio, a bem sucedida Adriano Pneus.

“Do menino que vendeu salgado no Canaã a empresário automobilístico bem sucedido. Que Deus te recebe em paz…”, relatou um dos entes queridos.

O velório aconteceu neste domingo (16), no Cemitério Jardim das Palmeiras, e o enterro ocorreu por volta das 18h.

O Portal 6 apurou que ele estava acompanhado de uma mulher, de 29 anos, e trafegava em um veículo preto tipo Toyota HiluxSw4 pela rua Bela Verniz, em frente ao condomínio de La Flor, no Parque Oeste Industrial.

Entretanto, por volta das 23h, Adriano acabou perdendo o controle do automóvel e bateu no caminhão que se encontrava estacionado na via.

A Polícia Militar (PM) compareceu ao local da ocorrência, e encontraram-no sem sinais vitais e preso nas ferragens. A mulher teve ferimentos leves e foi encaminhada a um Pronto Socorro da capital.