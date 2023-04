Mulher coloca fim ao casamento após marido doar o gato dela sem consentimento

Uma mulher conseguiu surpreender os internautas nas redes sociais ao revelar o motivo que a fez entrar com um pedido de divórcio. Segundo ela, a razão seria porque o marido resolveu doar o gato dela enquanto a mesma estava de férias.

O relato foi compartilhado pela própria jovem na plataforma de notícias Reddit e, posteriormente, foi divulgado pelo tabloide britânico, The Mirror.

Ela explica que o gato, chamado Benji, foi adotado há cerca de dois anos, em um época em que ela passava por um período delicado na vida, já que tinha que lidar com a perda do pai.

“Eu o resgatei quando ele era pequeno e cabia na palma da minha mão. Desde então ele e eu somos inseparáveis. Pode parecer loucura, mas acho que Benji é a reencarnação do meu pai, pois quando olho em seus olhos eu sinto algo além de ser um simples gato”, disse.

Em seguida, ela afirma que o marido não gostava da relação que ela tinha com o pet e afirmava que o vínculo deles era algo que o deixava desconfortável.

No entanto, a situação chegou a um nível crítico quando ela voltou de uma viagem que estava fazendo com a mãe e a irmã e descobriu que o animal havia sido doado pelo cônjuge para o amigo do trabalho que iria apenas cuidar do felino durante o passeio.

“Eu liguei para o cara e pedi meu gato de volta. Ele disse que meu marido deu o gato para ele e que ele não vai me devolver o meu gato! Meu marido não tinha esse direito. […] Estou perdida e meu gato deve estar estressado agora, ele nunca passou por algo assim”, conta.

Para tentar recuperar o gato, a jovem registrou um Boletim de Ocorrência. No entanto, ao falar com a esposa do amigo do marido, ela descobriu que, na realidade, o gato nunca havia ficado na residência do rapaz e sim em um abrigo.

“Ele deixou meu gato em um abrigo local. Eu rastreei o abrigo e fui resgatar meu menino. Levei todos os documentos necessários para comprovar que sou sua tutora, inclusive o registro do microchip. Depois o levei para a casa da minha irmã, onde também vou ficar”, disse ela.

A mulher contou no Reddit que agora, ela está contando com a ajuda da irmã para conseguir ajustar toda a papelada para o divórcio e que conta com o apoio de todos os familiares para iniciar o processo.

“Minha irmã se divorciou e casou novamente, então ela vai me ajudar em todo esse processo de me preparar para o divórcio. Não estive em casa e não vi meu marido desde que fui buscar Benji. Tenho o apoio da minha família em todos os pontos possíveis”, revelou.