Pode parecer bizarrice, mas até o século XI não existia talheres na Terra. Foi só quando Domenico Salvo casou-se com a princesa Teodora do Império Bizâncio, que o casal recebeu uma espécie de “garfo” de presente.

O tal objeto foi considerado um insulto para a corte daquela época, porque os alimentos eram considerados sagrados e deviam ser levados à boca através das mãos.

Foi só no século XIX que o item ganhou espaço e todas as pessoas passaram a tê-lo em casa.

E, cá entre nós, o que seria de nossas vidas sem o bom e velho garfo, faca e colher, não é mesmo?

6 utilidades do garfo muito além da que conhecemos:

1. Retirar folhas dos talos

Começando nossa lista, o item com dentes pode ser um excelente instrumento para retirar as folhas de temperos e verduras.

Para isso, passe a folha entre as garrinhas e puxe de forma firme, separando-a do talo.

2. Pegador improvisado

Se você estiver precisando de um pegador de macarrão ou de salada, use dois garfos a seu favor!

Sendo assim, coloque-os de costas um para o outro e una-os com um elástico para que fiquem firmes.

Assim, os cabos ficarão afastados, tornando-se um excelente pegador.

3. Lavar copos e potes longos

Entendemos que lavar potes longos não é fácil, porque é quase impossível alcançar o fundo.

Por isso, espete a esponja no garfo e use essa gambiarra para esfregar o fundo desses itens, como copos, mamadeiras e potes longos no geral.

4. Ralar legumes

Para ralar legumes de forma eficiente, use um garfo!

Para isso, espete o vegetal nos dentes do talher e segure o garfo de forma firme, ralando o legume até o final sem machucar os dedos.

5. Retirar mais suco do limão

Para aproveitar o caldo do seu limão até o final, basta espetar um garfo em uma das metade do limão e girar o item.

Assim, sem apertar a fruta, você consegue retirar todo o suco dela.

6. Cortar legumes

Por fim, para cortar vegetais de forma uniforme e segura, espete dois garfos, um do lado do outro no legume que você deseja cortar.

Assim, com a outra mão, passe a faca nos espaços vazios de forma contínua. Acredite, isso vai te gerar cubos uniformes e de forma muito rápida.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!