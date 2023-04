Entregador de pizza é requisitado em pedido e morre com vários tiros ao chegar no endereço

Um entregador de pizza, de 24 anos, morreu após ter sido baleado no Setor Amélio Alves, em Inhumas, na noite de domingo (16). O principal suspeito seria o ex-namorado da atual companheira da vítima.

O Portal 6 apurou que ele era funcionário de uma pizzaria do Setor Rosa Heitor e havia sido chamado para fazer uma entrega pelo ex da atual companheira dele, que exigiu que o entregador fosse ele.

Ao chegar no local, a vítima não encontrou o destinatário e, portanto, ligou para a pizzaria para avisar. Assim, a atendente entrou em contato com o solicitante, que pediu para que ele esperasse no local.

Logo em seguida, o jovem foi alvejado com vários disparos de arma de fogo e permaneceu caído no local.

Ele foi encontrado pela Polícia Militar (PM) e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Municipal de Inhumas, mas não resistiu aos ferimentos.

Não houve testemunhas, mas os policiais entraram em contato com a namorada do rapaz e ela alegou ter ouvido de uma amiga que o ex-namorado havia ameaçado matar o atual.

Afirmou inclusive que, no dia anterior, ele o havia seguido pela cidade. Os agentes da polícia foram até a residência do suspeito, porém ele não estava em casa no momento.

O caso será devidamente investigado pela Polícia Civil.