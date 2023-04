Dois arranha-céus de Goiânia estão entre os mais altos do Brasil; saiba quais

A sensação de se estar ‘pertinho do céu’ é um sentimento presente quando se está dentro de alguns prédios da capital. A emoção pode ser explicada pela altura desses empreendimentos que, diga-se de passagem, estão entre os mais altos do Brasil.

Um levantamento realizado pela empresa de mineração de dados sobre imóveis, Emporis GmbH, mostra que dos 10 arranha-céus mais altos do país, dois estão localizados em Goiânia.

O mais bem ranqueado da listagem é o Complexo Órion, que fica na Avenida Portugal, no Setor Marista. O empreendimento comercial foi inaugurado em 2018 e ocupa a quarta posição tendo, ao todo, 191,48 metros de altura.

Devido à extensão, o prédio pode ser visto em diferentes pontos de Goiânia, dentro de um raio de aproximadamente de 10 km, e chama a atenção pela estrutura luxuosa que o rodeia.

Além do grande porte, o empreendimento é também um importante ponto para a economia da cidade e abriga cerca de 550 trabalhadores.

O outro arranha-céu goiano a aparecer no levantamento é o Kingdom Park, que fica na Rua C, no Setor Nova Suíça, na capital. Ele configura na oitava posição.

O prédio foi lançado em 2020 e possui 180 metros de altura, 51 andares, e oferece uma visão privilegiada do Parque Vaca Brava.

O edifício também é rodeado por uma fachada em pele de vidro laminado, com eficiência energética, lobby om pé-direito triplo, recursos avançados em acessibilidade e sustentabilidade, além de um mezanino com 1.400m².