Liberado mais um pagamento do PIS/Pasep; veja se você está apto a receber

Os trabalhadores foram beneficiados com uma notícia pra lá de boa. A Caixa Econômica Federal anunciou que irá liberar um novo pagamento do abono PIS/Pasep 2023.

A previsão, segundo o órgão federal, é que o pagamento seja de até um salário mínimo, que está em R$ 1.302 atualmente, para dois grupos até o mês de abril deste ano.

Conforme publicado pelo calendário, os próximos trabalhadores que serão contemplados com a bonificação serão as pessoas nascidas em maio e junho, pois no dia 17 eles poderão movimentar os valores pagos na conta digital disponível no aplicativo Caixa Tem.

Segundo a Caixa, durante o ano de 2023, a expectativa é que o abono salarial seja liberado para 23,6 milhões de trabalhadores de todo o país. Do total, 21, 4 milhões fazem parte de alguma iniciativa privada e terão direito ao PIS. Já outros 2,2 milhões são servidores públicos que vão receber o PASEP.

Uma nova recontagem feita pela Dataprev, empresa pública brasileira, vinculada ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), incluiu na listagem mais de 1,3 milhões de trabalhadores após algumas divergências causadas por impedimentos dos PIS/Pasep. O resultado de toda a análise foi divulgado pelo instituto no dia 05 de abril.

Vale lembrar que, para receber, é necessário estar cadastro no PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos; ter recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos, ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias e ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Veja o calendário de pagamento do PIS que será pago em 2023:

Nascidos em Janeiro – pagamento em 15 de fevereiro

Nascidos em Fevereiro – pagamento em 15 de fevereiro

Nascidos em Março – pagamento em 15 de março

Nascidos em Abril – pagamento em 15 de março

Nascidos em Maio – pagamento em 17 de abril

Nascidos em Junho – pagamento em 17 de abril

Nascidos em Julho – pagamento em 15 de maio

Nascidos em Agosto – pagamento em 15 de maio

Nascidos em Setembro – pagamento em 15 de junho

Nascidos em Outubro – pagamento em 15 de junho

Nascidos em Novembro – pagamento em 17 de julho

Nascidos em Dezembro – pagamento em 17 de julho