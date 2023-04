Gigante, cratera ameaça engolir residências e moradores temem pela vida em Anápolis

Moradores do Residencial Gabriela, no extremo Leste de Anápolis, sofrem há anos com uma companhia nada agradável: uma cratera gigante.

Com 180 metros de comprimento e 60 de largura, ela ameaça engolir residências próximas, deixando temerosos os residentes da região.

De acordo com os moradores, a Prefeitura já está ciente do problema, mas as soluções encontradas foram apenas paliativas.

Dentre as saídas já encontradas pela Administração Municipal estão a instalação de um muro de arreio em um dos lotes e a colocação de entulhos na cratera.

A cada chuva o medo dos moradores, assim como o tamanho da erosão, só aumenta.

Por se tratar de um setor onde está o término da linha pluvial, toda a água desagua no local, deixando a situação ainda mais crítica.

Em nota, a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços informou que a situação é acompanhada pela pasta e que às obras de contenção de erosão e recuperação estão previstas para serem iniciadas no próximo mês.