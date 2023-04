Goiás vai receber 100 melhores pilotos no Circuito Centro-Oeste de Parapente

A partir desta quinta-feira (20), inicia-se a primeira etapa do Circuito Centro-Oeste de Parapente, sediada na cidade de Jandaia, no Sul de Goiás. Evento seguirá até domingo (23).

Serão 100 dos melhores pilotos do país reunidos para competirem por posições no ranking, que irá decidir os participantes das competições estaduais e do campeonato brasileiro.

Para tanto, foi organizado um circuito de atividades, de modo a envolver os participantes e toda a cidade durante o evento. Haverá uma feira gastronômica e apresentações culturais no Lago Municipal, onde produtores poderão expor e comercializar diversos produtos.

Os pilotos também promoverão ações sociais, como palestras nas escolas para a conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente, doação de alimentos e o plantio de mudas nativas do Cerrado.

A cidade, assim como outras como Jaraguá, Formosa e Iporá, é muito procurada para a prática de voos livres devido às condições favoráveis de relevo e clima.

A etapa final do Circuito Centro-Oeste de Parapente será realizada entre os dias o7 e 11 de junho, em Formosa, no Sudeste goiano, juntamente com a 9ª Copa Cia do Vento e a Copa Brasil Sport de Parapente.