Pela quarta vez, empresa de Goiânia leva prêmio de “Melhor Sex shop do Brasil”

Provando que de empreendedorismo os goianos entendem e se destacam no cenário nacional, o sex-shop Quente Caliente, que fica em Goiânia, foi o grande vencedor do Prêmio Mercado Erótico Sensual e Bem-Estar Íntimo e recebeu o título de Melhor Sex Shop do Brasil.

A premiação aconteceu no dia 13 de abril, em São Paulo (SP), e contou com a participação do sexólogo e ex-participante do Big Brother Brasil Mahmoud Baydoun, o ex-BBB e maquiador Dicésar e o ex-deputado federal Alexandre Frota.

Durante três meses, 50 estabelecimentos do Brasil foram avaliados, por meio de votos populares, a fim de eleger os comércios que mais se destacaram durante o ano de 2022.

Na entrega do prêmio, a apresentadora e sexpert Paula Aguiar, elogiou a campanha realizada pela Quente Caliente e destacou a importância do estabelecimento para o mercado de produtos eróticos.

“Uma campeã que veste a camisa do Prêmio ao fazer todos os anos, uma campanha grande de engajamento entre seus clientes e fãs das redes sociais da sua loja durante o processo de votação popular. Ela é o símbolo do espírito do Prêmio Mercado Erótico Sensual e Bem Estar Íntimo”, destacou.

Apesar do reconhecimento, a conquista não é novidade para o comércio, já que esta é a quarta vez que o estabelecimento é indicado e conquista o título de “Melhor Sex Shop do Brasil”.

“É uma felicidade muito grande, uma sensação de dever cumprido”, afirmou a empresária Calianer Paglia ao portal Empreender em Goiás.

Além do prêmio nacional, o estabelecimento também foi o grande vencedor na categoria de “Melhor sex shop da região Centro-Oeste”.