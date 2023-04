Chega nova função no WhatsApp boa para quem usa os status; veja

Constantemente apostando em novas atualizações, o WhatsApp está prestes a lançar mais uma nova função na plataforma que comtemplará quem usa os status do aplicativo.

Por meio deste recurso, será possível que os usuários tenham conversas mais dinâmicas e divertidas dentro da plataforma, sem que seja preciso recorrer a outros truques disponíveis na internet.

Ficou curioso? Leia a matéria até o final e saiba como a nova função no WhatsApp irá funcionar.

Chega nova função no WhatsApp boa para quem usa os status

No intuito de proporcionar uma navegação mais leve e atrativa para os usuários da plataforma, o WhatsApp está testando um novo recurso que promete divertir os internautas durante as trocas de mensagens.

Conforme publicado pelo site especializado em notícias no WhatsApp, WABetaInfo, o aplicativo está testando o uso de emojis gigantes e animados dentro da plataforma.

A novidade foi vista recentemente na versão beta de desktop. Segundo o portal, o recurso está ainda na fase de desenvolvimento para a versão web e desktop e a previsão é de que, futuramente, o recurso seja lançado em uma nova atualização do aplicativo futuramente para iOS e Android. A empresa responsável pela plataforma, a Meta, ainda não confirmou quando a data de lançamento da novidade.

Uma informação que pode não agradar alguns usuários do aplicativo é que, de acordo com o site, o WhatsApp ainda não desenvolveu uma opção de desativar as animações. Ou sejam, os emojis animados não poderão ser usados em seu formato padrão, (parados/estáticos).

Apesar das poucas informações sobre a chegada da nova função, sabe-se que esses emojis são criados usando Lottie, que é uma biblioteca otimizada que permite designers criarem projetos animados. Então, já dá para imaginar que algo bastante animado e criativo esteja vindo por aí, não é mesmo?