Gusttavo Lima abre o jogo e diz qual foi a única coisa que ele não deu ao ex empresario

Em uma entrevista à coluna Léo Dias, do site Metrópoles, o cantor Gusttavo Lima relembrou as dívidas que teve que arcar depois de ter rescindido contrato com seu antigo empresário, Rafael Carvalho.

O cantor revelou que precisou oferecer vários bens para conseguir pagar a quebra do acordo. Por conta disso, ele diz que se endividou bastante em 2014/2015 e quase faliu.

Gusttavo Lima, no entanto, mencionou que é orgulhoso de suas fases baixas e que, naquele momento, precisou romper um contrato, para isso, disse que daria tudo, exceto uma coisa.

“Eu quis romper um contrato e, para isso acontecer, eu disse que eu dava tudo para romper esse contrato, só não dava o cu”, brincou.

Naquela época, o Embaixador chegou a ser internado por infecção alimentar, o que o levou a tomar essa decisão. Desde então, tem sido um dos artistas mais populares do país e mantém uma carreira de sucesso.

Em suma, Gusttavo Lima abriu o jogo e revelou que precisou oferecer vários bens para conseguir pagar a quebra do contrato.

Em relação à brincadeira que fez sobre o que não daria para o ex-empresário, o cantor deixou claro que foi apenas uma piada e que respeita a todos os profissionais com quem trabalhou.

Ele enfatizou que sua prioridade era encerrar o contrato de forma amigável, sem prejudicar sua imagem pública ou sua carreira.