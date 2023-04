Motociclistas morrem após carro avançar na contramão e arremessá-los de viaduto da T-63, em Goiânia

Dois jovens acabaram morrendo na noite desta sexta-feira (20), após a moto que eles estaam ser atingida por um carro que invadiu a pista na contramão e os arremessar para fora do viaduto da T-63, em Goiânia.

Conforme apurado pelo Portal 6, o acidente ocorreu pouco antes da meia-noite. O condutor do automóvel estaria dirigindo em alta velocidade e perdeu o controle do veículo próximo ao topo do viaduto.

Assim, ele acabou avançando na contramão e atingiu a dupla, que vinha no sentido contrário. Com a força do impacto, os rapazes, de 21 e 23 anos, foram jogados por cima do parapeito da estrutura urbana.

Uma outra motocicleta, que passava por baixo no momento, com duas mulheres, foi atingida pelos jovens e também bateu em outro carro, causando lesões leves no condutor do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi ao local prestar socorro e constatou o óbito dos dois rapazes. Uma das passageiras da outra motocicleta foi enviada ao Hospital Ortopédico de Goiânia (HOG), com suspeita de fratura no fêmur.

A Polícia Científica compareceu ao local, assim como o Instituto Médico Legal (IML), que fez a retirada dos corpos. Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar prosseguimento às investigações do incidente.