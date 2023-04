Samba vai invadir Goiânia com apresentação do cantor Jorge Aragão

Os sambistas de Goiânia já podem preparar o samba no pé, pois no dia 13 de maio, um dos principais nomes do gênero musical no Brasil, Jorge Aragão, terá apresentação na capital.

O show vai acontecer no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), na Avenida Deputado Jamel Cecílio, a partir das 17h.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por meio do site Ingresso.SA. Os valores variam entre R$ 60 e R$ 180, a depender do tipo e do setor escolhido.

Há também a opção de open bar com bebidas como cerveja, refri e água, além de um cardápio especial para o público.

Durante o show, o sambista promete agitar os presentes ao relembrar alguns dos grandes sucessos da carreira, como ‘Eu e Você Sempre”; ”Identidade”; ”Lucidez”; ”Falsa Consideração”; ”Coisa de Pele”; ”Malandro”, dentre outras.