Último dia para inscrição do Programa Jovem Aprendiz dos Correios em 22 cidades de Goiás

As inscrições para o processo seletivo do programa Jovem Aprendiz dos Correios, em Goiás, se encerram nesta sexta-feira (21).

São oferecidas 129 vagas para jovens entre 14 e 21 anos em 22 municípios do estado, incluindo Anápolis e Goiânia. As oportunidades são para as áreas de Aprendizagem de Assistente Administrativo ou de Logística.

Para conferir a relação de vagas disponíveis para cada cidade, clique aqui.

Os interessados devem acessar o site da estatal, na aba de “acesso a informação”. Logo depois é necessário entrar na parte de “servidores”, clicar em “outras informações” e, por fim, “concursos públicos”.

Para concorrer é necessário estar cursando no mínimo o 9º ano do Ensino Fundamental e não ter sido contratado anteriormente como jovem aprendiz e/ou mantido vínculo empregatício com os Correios.

A bolsa mensal oferecida pelos Correios é de R$ 1.302. Os selecionados vão trabalhar 20h semanais, até totalizar, no mínimo 800h.

Os interessados em saber mais informações a respeito do certame podem acessar o edital completo clicando neste link ou pelo site do processo seletivo do Correios.