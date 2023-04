É necessário fazer mudanças em sua vida se você quiser, de fato, virar a página e superar aquela pessoa que você ama em silêncio e não consegue esquecê-la de jeito nenhum.

E, cá entre nós, é muita sofrência ficar lembrando de um alguém que não quer nada com a gente e sequer possui um sentimento em relação a nós, nem que seja saudade.

6 formas de tirar a pessoa que você ama em silêncio da cabeça:

1. Não procuro-lá mais

Talvez você até tenha dito para si mesmo que já fez de tudo para esquecer aquela pessoa, mas a questão é que você pode estar se sabotando.

Afinal, aquelas stalkeadas nas redes dela, olhada no status e ficar perguntando dessa pessoa para os amigos em comum não vai te ajudar em nada.

2. Excluir ela das suas redes sociais

Pegando o mesmo gancho do tópico anterior, excluir essa pessoa das redes sociais vai te ajudar a dar um grande passo para esquecê-la de vez!

Só assim você não cairá na tentação de querer ver o que ela publica no Instagram, por exemplo, atiçando mais ainda sua saudade.

3. Apagar o telefone dela

Outra coisa que pode te ajudar é apagar o número dela e parar de procurá-la no WhatsApp.

Ou pior, sem o contato dela, você não cairá na tentação de ligar bêbada ou bêbado, por exemplo, se declarado.

4. Mudar de assunto quando alguém vier falar dela para você

A maior prova de que você está tentando superar essa pessoa é ter a coragem de pedir para mudarem de assunto quando quiserem falar dela.

Assim, você não fica por dentro da vida e não fica alimentando sua imaginação. Afinal, o que não é visto ou comentado, não é lembrado.

5. Focar em seu bem-estar

A partir do momento em que você passa a cuidar da sua beleza, saúde e auto-estima, automaticamente, você passa a superar mais aquele ex ou aquela ex.

Isso porque, você passa a se amar tanto, que não há mais sentido em seguir sofrendo por uma outra pessoa que não te valoriza.

6. Procurar novos amores e virar a página

Por fim, aposte em testar novos relacionamentos para esquecer aquele antigo.

Por exemplo, não tenha medo de sair para encontros ou ir para festas com seus amigos para espairecer e ocupar sua mente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!