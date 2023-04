Já reparou que é muito difícil para a nossa ficha cair e assumirmos que estamos em um relacionamento doentio e problemático?

Normalmente, essas relações surgem a partir do metano que um dos lados passa a agir de forma tóxica, deixando o outro completamente dependente da relação.

Então, o que antes era pura lua de mel, passa a ser um completo inferno.

O namoro torna-se um abismo sem volta, em que a queda parece nunca acabar e ao mesmo tempo você torce para não se machucar ao cair no chão.

6 hábitos silenciosos que estão fazendo você sofrer em um relacionamento:

1. Você faz tudo pelo outro e esquece de si mesmo

Se antes de entrar no relacionamento, você sente que sua vida mudou para pior e a rotina do outro possui um enorme grau de importância para você, a ponto de ocupar mais seu dia a dia do que suas prioridades, atente-se!

Um namoro saudável é formado a partir de mutualidade e ele vem para transformar, e não para completar sua vida.

2. Dependência emocional

Criar uma dependência emocional dentro de um relacionamento é um passaporte direto para a sofrência.

Afinal, aqui trata-se de um apego enorme ao outro, como se fosse uma dependência química, em que é impossível ficar longe daquele vício.

3. Sua vida é toda depende do outro

Jamais siga em frente em um relacionamento em que você só se vê tendo sucesso se for ao lado do outro.

Essa dependência pode ser super problemática, já que nunca se sabe até quando a relação vai durar e quando você vai precisar seguir usando suas próprias pernas.

4. É impossível ver uma forma de sair dessa relação

Um namoro passa a ser um problema na vida de um dos lados quando ele se vê completamente refém daquilo, não conseguindo sair ou terminar com o parceiro.

Uma relação saudável é baseada na liberdade, amizade e lealdade. Amar também é deixar ir e os casais que sabem administrar isso bem, sabem quando é a hora de seguirem rumos separados e sozinhos.

5. Deixar de ter amor próprio

As melhores pessoas para se relacionar são as que cuidam de si e quando falamos disso, nos referimos aos que se importam com o seu emocional, saúde física e espiritual.

Com o interior em dia e de bem com a vida, um relacionamento vai para frente, sem desgaste ou problemas.

6. Você possui muita insegurança

Por fim, antes de iniciar um relacionamento, é comum as pessoas sentirem muita insegurança e permanecerem com esse sentimento mesmo depois do relacionamento engatilhado.

Isso pode ser um problema, já que não há mais necessidade de continuar sentido aquilo.

