O Corpo de Bombeiros localizou o corpo do homem, de 29 anos, que não teve identidade revelada, na represa do setor Luiza Monteiro, no Parque Barreirinho, em Trindade, região Central.

De acordo com a corporação, a vítima estava desaparecida desde sábado (22), após o rapaz entrar no rio para nadar, mas não retornou para a superfície.

Uma equipe de mergulhadores foi acionada no fim da tarde e se deslocou até o local para ajudar nas buscas. No entanto, o corpo do rapaz não foi localizado e a busca foi retomada na manhã deste domingo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as autoridades policiais juntamente com o Instituto Médico Legal (IML) já foram acionadas para comparecer no local.

A corporação ainda segue nas buscas para encontrar a policial penal Daniella Cruvinel, de 41 anos, que sumiu após cair de uma moto aquática no Lago das Brisas, em Buriti Alegre, na sexta-feira (21).