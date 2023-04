Duas pessoas morrem após colisão entre carro e moto na GO-164

Um acidente de trânsito entre uma moto e um carro na GO-164, no perímetro urbano da cidade de Mundo Novo, região Noroeste de Goiás, deixou duas pessoas mortas e uma ferida. O caso aconteceu neste domingo (23).

O Portal 6 apurou que a situação ocorreu por volta das 00h quando o condutor do automóvel Ford Ranger, de 60 anos, trafegava pela via, sentido Nova Crixás a São Miguel do Araguaia.

Na altura do km 740, o motorista acabou colidindo com a traseira de uma motocicleta, que também dirigia no mesmo sentido e era guiada por um homem, de 29 anos, além de uma mulher, de 37. Com o impacto, a moto foi arremessada para fora da pista, juntamente com os dois ocupantes, que faleceram no local.

Após a batida, o motorista do carro perdeu a direção do veículo que acabou saindo da pista pelo lado direito. Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no local.

O condutor foi encaminhado até o Hospital Municipal de Novas Crixás, onde recebeu atendimento médico e permaneceu internado. Na unidade de saúde, o homem confessou que havia ingerido bebida alcóolica, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi acionado e esteve no ambiente e confirmou o óbito das outras vítimas.