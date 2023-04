Preparados para o friozinho? Veja previsão do tempo para esta semana em Goiás

Os goianos já perceberam que o outono chegou com o tradicional frio, e nesta semana não será diferente. Em algumas regiões do estado, as mínimas podem chegar a até 16°C e as máximas a 34°C.

Quem sai de casa cedo deve ter notado que, especialmente nas primeiras horas do dia, o frio tem estado mais forte. Entre 23h e 07h a sensação térmica chega a ser até 10° C abaixo da registrada na parte da tarde.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) indicou também a queda gradativa da umidade, causada pela redução nas chuvas. A redução na qualidade do ar é uma das consequências.

A massa de ar polar, vinda do Sul, deverá deixar Goiânia com mínimas de 19°C e máximas de 30°C, além de grande parte do estado com nebulosidade. A previsão é situação semelhante em cidades como Luziânia, Itumbiara, Jataí e Ceres.

Já em Cristalina, Ipameri, Anápolis e Catalão, a temperatura pode variar entre 16°C e 28°C. O transporte de umidade da região Norte do Brasil também deve resultar em pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e até raios.

A possibilidade de pancadas de chuva é maior nas regiões Central, Sudoeste e Oeste, enquanto as remanescentes têm expectativa de predominância do tempo firme.