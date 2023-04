Em vez de comprar motocicleta, aluguel se populariza entre entregadores de Goiânia

O número de motocicletas nas ruas de Goiânia aumenta a cada ano, sendo que 2022 registrou 264.800, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse número, cresce o interesse por alugar motos, ao invés de comprar.

Com a pandemia do Covid-19, o serviço de delivery dos mais variados tipos explodiu. Por exemplo, em 2021, as vendas por entrega de comida movimentaram cerca de R$ 35 bilhões, o que representa 20% das vendas do setor. Os dados são da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Nesse contexto, a empresa MotoLeve foi fundada em Goiânia por Priscylla Xavier e Ilson Rosique, ainda em 2020, com o objetivo de fornecer veículos para entregadores. “Identificamos uma demanda de pessoas que estavam perdendo emprego durante a pandemia e enxergamos a oportunidade de impacto social”, explica Priscylla.

A empresa loca motos de 110 cilindradas, que fazem 50 quilômetros por litro, principalmente para homens de 25 a 35 anos que buscam renda extra. Como o foco é atingir o público que busca pagar dívidas ou complementar os ganhos, a MotoLeve não consulta o crédito do interessado.

Para alugar, basta ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria A e menos de 20 pontos. O plano mensal custa R$ 250 por semana; o trimestral, R$ 230; e o semestral, R$ 200.

A motocicleta é oferecida com antena, suporte para celular e carregador, sendo que a empresa realiza trocas de óleo e revisões. “Já tivemos mais de 100 clientes e, hoje, temos muita procura em outras cidades goianas”, afirma a proprietária da empresa. “Percebemos nos últimos dois anos um aumento de 100% de procura”.

Além da MotoLeve, outros negócios ganharam espaço em Goiânia e ao redor do Brasil, como é o caso da Mottu, com unidades em estados como São Paulo, Pará, Amazonas, Espírito Santo e Santa Catarina, entre outros.

A Mottu, por sua vez, oferece três modelos de veículo, o Mottu Sport, Mottu-E e Mottu Pop, com o plano com validade de dois anos a R$ 245 por semana; o mensal a R$ 259 e o anual a R$ 175.