Goianos conquistam 2º lugar em torneio internacional de Robótica realizado nos EUA

Uma equipe composta por nove goianos estudantes de robótica do Serviço Social da Indústria (Sesi) unidade Planalto, de Goiânia, conquistou o segundo lugar no Motivate Award do FIRST Championship. O evento aconteceu neste final de semana em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

Fernando da Silva Barbosa, um dos professores do grupo, revelou ao Portal 6 que antes da vitória na partida entre os robôs, os alunos precisaram enfrentar outros desafios.

“A primeira avaliação é uma entrevista com os juízes, nas quais os alunos demonstram o domínio do conteúdo e respondem perguntas. Além disso, fazemos também as partidas na chamada arena, com disputas entre os robôs”, explicou.

O prêmio foi concedido não só pelo bom desempenho nas batalhas, mas também pela boa atuação no ensino e nas atividades sociais educativas desenvolvidas pelo grupo.

“Não é uma briga de robôs, como muitos pensam. As máquinas disputam 11 partidas para ver quem empilha mais cones, divididos em duas equipes com três integrantes em cada”, pontuou.

Comandada em parceria com o físico Nicolas Azarias Cavalcante, e dirigida por Rogério de Sousa Viana, a equipe treinou intensamente desde agosto do ano passado. Além disso, apenas alguns dos integrantes tinham experiência em disputas internacionais, sendo uma novidade para a maioria.

O evento reuniu 191 times, de 35 países diferentes e Fernando conta que agora eles terão que se preparar para a nova temporada. O Brasil foi representando por onze equipes, dos estados de São Paulo (SP), Goiás (GO), Mato Grosso (MT), Rio de Janeiro (RJ) e Rio Grande do Sul (RS).