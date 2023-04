Cirurgião plástico de Anápolis faz sucesso internacional mostrando procedimentos no YouTube

Em um cenário em que o mundo da estética traz promessas milagrosas e soluções divinas para se obter o corpo dos sonhos, o goianiense e cirurgião plástico Daniel Ramos vem fazendo muito sucesso no Youtube e conquistando clientes até internacionais por mostrar a realidade por trás de todo o glamour das operações no canal Cirurgia Plástica Real.

Com uma agenda extremamente lotada, o profissional atualmente recebe pacientes de todos os lugares do mundo em Anápolis, mas por conta da alta demanda, fará até uma temporada de cirurgias em São Paulo.

Nos vídeos, o profissional compartilha com o público as imagens da mesa de cirurgia, com pacientes reais e casos que atende rotineiramente. Embora algumas imagens possam parecer chocantes, Daniel tem ciência desse fato e não tenta esconder.

“Eu tenho o compromisso de falar das coisas boas, mas também das coisas que não são tão boas, tipo complicações, resultados ruins. Esse é o meu compromisso”, afirma ele em um dos vídeos introdutórios no Instagram.

Nos registros, também é possível assistir de perto procedimentos como lipoaspiração, abdominoplastia, cirurgias nas mamas e diversos outros, que são sonhos de diversas pessoas.

Ao longo das cirurgias, o profissional comenta as etapas do processo e os cuidados necessários para evitar complicações futuras.

Ao Portal 6, o cirurgião explicou que a ideia de iniciar um canal no Youtube surgiu a partir de uma conversa com o videomaker Wallison Cleyton, esposo de uma das pacientes que teve há cerca de três anos. Em 2021, o primeiro vídeo foi lançado na plataforma.

Daniel afirma que busca ir contra a maré de conteúdos artificialmente perfeitos, que mostram o antes e o depois das pacientes como uma promessa inquebrável de resultados sempre bem sucedidos.

“Quem está na profissão sabe que não é assim, é uma área cirúrgica que, como as demais, tem problemas. Daí eu vi a necessidade de construir um equilíbrio, mostrar os dois lados da moeda, mostrar que podem ter complicações”, afirmou.

“Há cirurgias em que o resultado não sai exatamente perfeito, algumas pacientes que, por particularidades biológicas, passam por um problema ou outro e a gente tenta corrigir, na contramão de como demais profissionais da área agem”, completou.

Para o médico, abrir o canal foi uma forma de se destacar no mercado, agregando valor e respaldo para as atividades que exerce. Consequência disso é a agenda extremamente lotada.

Para o futuro

Daniel Ramos revelou ainda que pretende, para este ano, realizar um mês de “reality show” cirúrgico, mostrando a rotina dele, desde quando acorda até finalizar o dia, incluindo com imagens das cirurgias ao vivo.

O projeto será divulgado nas redes sociais do médico, e ele promete ser ainda mais transparente e espontâneo do que costuma, especialmente nos takes em live.