Ibama divulga edital de processo seletivo com mais de 90 vagas para Goiás

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou os editais para a realização de um novo processo seletivo com 825 vagas. Do total, 90 são para Goiás.

As oportunidades são para cargos temporários e abrangem os municípios de Cavalcante, Alto Paraíso, Minaçu, Teresina de Goiás e Mundo Novo.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas de forma presencial, nas secretarias, prefeituras ou comunidades indígenas de cada município.

Nas cidades de Alto Paraíso e Minaçu, as inscrições terão início no dia 02 de maio, das 08h às 18h. Já em Cavalcante, a candidatura poderá ser realizada no dia 04 de maio, das 08 às 18h.

Em Teresina de Goiás e Mundo Novo, o preenchimento do formulário será realizado nos dias 24 e 26 de maio, das 08h às 18h, respectivamente.

A funções oferecidas pelo certame são: Brigadista (manejo integrado do fogo), chefe de esquadrão (comandar o brigadista) e Chefe de Brigada (Execução de atividades administrativas referentes à brigada).

Os selecionados receberão uma remuneração que pode variar de R$ 1.302 até R$ 2.604 e atuarão nas seguintes localidades Comunidade Engenho II, Comunidade Vão do Moleque, TI Avá Canoeiros e na PA Santa Marta. O contrato terá duração entre cinco e seis meses.

Mais informações podem ser obtidas no edital.