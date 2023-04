Jovem influencer de Anápolis dá show de simpatia vendendo paçocas na rua

A digital influencer Kelly Cristina Souza, que com apenas 20 anos já conta com mais de 15 mil seguidores no Tiktok, surpreendeu o público na última semana ao revelar que iria começar a vender paçocas nas ruas de Anápolis para levantar recursos.

Ao Portal 6, a jovem, que posta vídeos voltados para o humor e entretenimento, contou o motivo de ter começado com as vendas. Como acabou de entrar no ramo imobiliário, não está totalmente estabilizada na área, e, sendo autônoma, afirmou que uma renda extra viria a calhar.

Com muita simpatia e humildade, a influencer conta que, desde o dia 17 deste mês, quando começou o empreendimento, já acumulou a quantia de R$ 448, apenas em lucro.

Ela revela que decidiu compartilhar essa jornada nas redes sociais justamente para motivar o público que a assiste, não necessariamente a vender doces na rua, mas sim ir atrás dos objetivos que têm, seja quais forem.

“Decidi gravar pra incentivar outros jovens a se moverem, incentivar empreendorismo também, epra passar que dá pra ganhar dinheiro de formas que a gente nem imagina. Também está sendo uma ótima experiência de conhecer novas pessoas e buscar novas oportunidades”, acrescentou.

A jovem, que sonha em fazer psicologia, também está guardando dinheiro para poder arcar com a faculdade. Ela afirma que não se deve ter medo de recomeços ou julgamentos, pois a vida é muito curta para limitar as oportunidades